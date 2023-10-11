Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье таксист врезался в маршрутку с пассажирами и попал на видео

В Люберцах несколько человек пострадали в аварии с такси и маршруткой

В Подмосковье автомобиль въехал в маршрутку с пассажирами. Об этом сообщает MK.RU.

Инцидент произошел в Люберцах, на Вертолетной улице. На материале заметно, как переднюю часть маршрутки со стороны водителя смяло во время аварии. Пассажиры покидают салон, топливо вытекает на дорогу, на асфальте лежит большое количество осколков.

По данным источника, автомобилист на такси выехал на встречную полосу, где и столкнулся с маршруткой. Водитель транспортного средства пострадал и находится в критическом состоянии.

Часть людей с места происшествия госпитализировали. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Екатеринбурге семью с детьми госпитализировали после аварии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий