В Подмосковье таксист врезался в маршрутку с пассажирами и попал на видео

В Подмосковье автомобиль въехал в маршрутку с пассажирами. Об этом сообщает MK.RU.

Инцидент произошел в Люберцах, на Вертолетной улице. На материале заметно, как переднюю часть маршрутки со стороны водителя смяло во время аварии. Пассажиры покидают салон, топливо вытекает на дорогу, на асфальте лежит большое количество осколков.

По данным источника, автомобилист на такси выехал на встречную полосу, где и столкнулся с маршруткой. Водитель транспортного средства пострадал и находится в критическом состоянии.

Часть людей с места происшествия госпитализировали. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Екатеринбурге семью с детьми госпитализировали после аварии.