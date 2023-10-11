Секс пары закончился для россиянина переломом полового органа

Житель Омска решился на эксперименты с партнершей и попал в больницу с серьезной травмой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам самого пациента, вместе со своей девушкой они решили провести романтический вечер. После того как пара выпила вина, партнеры решили заняться сексом в новых позах.

В процессе девушка услышала хруст, мужчина почувствовал сильную боль. На половом органе он заметил посинение.

Пара оперативно вызвала медиков. Специалисты госпитализировали мужчину в больницу, где у него диагностировали перелом полового органа и разрыв белочной оболочки.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, хирурги провели операцию. Спустя непродолжительное время пациента выписали, но предупредили, что ближайший месяц он не сможет заниматься интимом.

Ранее в Псковской области во время стрельбы мужчину ранили в пах.