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В Москве минувшей ночью впервые температура опустилась ниже нуля

Синоптик Тишковец сообщил, что температура в Москве начала опускаться ниже нуля

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура в Москве начала опускаться ниже нуля — минувшей ночью она составила -1,7°C, сообщает РИА Новости.

«Минувшая ночь ознаменовалась в столице первыми в текущем сезоне заморозками. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до минус 1,7 градуса. В Бутово — минус 3 градуса, Строгино — минус 1,7 градуса, Тушино — минус 1,9, на Балчуге — плюс 0,2», — заявил Тишковец.

Также в Подмосковье температура повсюду показывала ночью отрицательные значения — холоднее всего было на метеостанции Подмосковная, -4,2°C.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании.

Утром 11 октября температура воздуха в столице также будет низкой — не выше 3-4 градусов, после обеда москвичей ожидает небольшое потепление. Синоптики предупреждают, что после обеда в столице прогнозируется усиление юго-западного ветра до 15 метров в секунду.

Ранее врач Лапа дала советы, которые помогут пережить скачки атмосферного давления.

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