Мошенники обманывают россиян, предлагая работу в интернете

В регионах растет число пострадавших от мошенников, обещающих существенный заработок за удаленную работу через интернет. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Издание подчеркивает, что одной из жертв предложили сделать тестовое задание на работу в области продвижения одного из маркетплейсов. После того как девушка выполнила его, ей перевели на счет 300 рублей, а также приглашение для регистрации в приложении, которое выглядело как сервис маркетплейса.

«Обманом девушку вынудили «пополнить счет» до 19 870 рублей. Когда же она попыталась снять свои средства, ей предложили это сделать после перевода еще 68 850 рублей. Она поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию», — говорится в публикации.

По словам источника издания в правоохранительных органах, главной целью мошенников являются россияне из административных центров отдаленных регионов страны, а также небольших населенных пунктов.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что телефонные мошенники обзванивают жителей под видом сотовых операторов.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.