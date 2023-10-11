Медданные россиян начали собирать киберпреступники

По информации газеты «Известия», киберпреступники начали собирать медицинские данные российских граждан. Пользователь, оставаясь анонимным, заявил, что получил доступ к данным компании 23andMe, одного из крупнейших провайдеров ДНК-исследований. Он предложил продать данные от 100 до 100 тысяч профилей.

Представители компании 23andMe заявили, что некоторые их аккаунты подключены к сервису DNA Relatives, который позволяет пользователям находить генетических родственников и изучать свою генеалогию. Компания уточнила, что данные о родственниках также могут быть скомпрометированы. В настоящее время проводится внутреннее расследование этого инцидента.

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Также эксперты «Лаборатории Касперского» и группы компаний «Мантера» рассказали о трех видах онлайн-мошенничества во время сезона отпусков. Один из таких способов — рассылка спама с просьбой пройти опрос о качестве обслуживания, с помощью которого злоумышленники крадут личные данные.

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