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Медданные россиян начали собирать киберпреступники

«Известия»: в России медицинские данные граждан начали воровать киберпреступники

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Телеграм-канал «Mash Siberia»

По информации газеты «Известия», киберпреступники начали собирать медицинские данные российских граждан. Пользователь, оставаясь анонимным, заявил, что получил доступ к данным компании 23andMe, одного из крупнейших провайдеров ДНК-исследований. Он предложил продать данные от 100 до 100 тысяч профилей.

Представители компании 23andMe заявили, что некоторые их аккаунты подключены к сервису DNA Relatives, который позволяет пользователям находить генетических родственников и изучать свою генеалогию. Компания уточнила, что данные о родственниках также могут быть скомпрометированы. В настоящее время проводится внутреннее расследование этого инцидента.

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