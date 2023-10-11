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В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четырех областях на севере Украины

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В четырех регионах на севере Украины звучат сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

До этого в Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу.

В ночь на 10 октября воздушная тревога прозвучала в Одесской области Украины. Также там сообщалось о взрывах. Чуть ранее с 22:00 воздушная тревога действовала в Николаевской области, а также — с 22:46 по мск — в Днепропетровской и Харьковской областях.

10 октября 2022 года, через два дня после атаки ВСУ на Крымском мосту, российские Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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