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Илон Маск: нынешняя миграционная политика ЕС делает гражданскую войну неизбежной

Илон Маск заявил о возможной гражданской войне в ЕС из-за миграционной политики

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Gonzalo Fuentes/Reuters

По словам американского бизнесмена Илона Маска, политика Европы в области миграционных трендов может привести к гражданской войне. Он отметил критику, высказанную политическим обозревателем из Великобритании Константином Кисиным, по поводу демонизации политиков, выступающих против открытия границ для людей с иными ценностями. Своими мыслями миллиардер поделился в социальной сети Х (бывший Twitter).

Маск заявил, что если текущие тенденции продолжатся, гражданская война в Европе станет неизбежной. Он также отметил, что главная угроза для Запада заключается в нелегальной миграции, с чем согласилась глава британского МВД Суэлла Браверман. Она отметила провал мультикультурализма в Европейском союзе из-за разрешения нелегальным мигрантам вести «параллельную жизнь».

Ранее Маск ответил на письмо комиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона, в котором было просьба предоставить доказательства «незаконного контента и дезинформации» относительно конфликта между Палестиной и Израилем в соцсети X.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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