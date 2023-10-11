Американская авиакомпания приостановила полеты в Тель-Авив

Одна из крупнейших американских авиакомпаний American Airlines сообщила, что приостановила полеты в международный аэропорт Бен-Гурион, расположенный недалеко от Тель-Авива, до 4 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

В компании подчеркнули, что временно приостановили полеты в и из столицы Израиля в связи со сложившейся оперативной обстановкой.

American Airlines подчеркивает, что продолжит тесно сотрудничать с партнерскими авиакомпаниями, чтобы оказать помощь желающим покинуть Тель-Авив, безопасность и надежность остаются нашими главными приоритетами.

До этого в Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщил, что две российские авиакомпании — Red Wings и «Азимут» — продолжают рейсы из Тель-Авива.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.