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Военно-Грузинскую дорогу закрыли

МЧС: Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков

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Денис Абрамов/РИА Новости

В пресс-службе главного управления МЧС Северной Осетии заявили, что проезд большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге закрыт. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ — Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации запрещено с 22:50 мск 10 октября до особого распоряжения», — говорится в заявлении.

До этого в августе в администрации Владикавказа заявили, что в городе введен режим ЧС после сильного дождя. 

Ранее в МЧС России по Северной Осетии заявили, что в результате неблагоприятных погодных явлений частные дома в поселке Южный оказались подтоплены. Кроме этого, произошло частичное отключение электроэнергии на пяти улицах, проводятся ремонтно-восстановительные работы. Мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов сообщил, что селевой поток перекрыл дорогу в поселке Южный.

До этого в Северной Осетии МЧС запретило движение тяжелых грузовиков по Военно-Грузинской дороге в сторону границы с Грузией из-за ухудшения погоды.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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