Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жители Петербурга за сутки собрали свыше 3,5 миллиона рублей для помощи медслужбе Израиля

За сутки в Петербурге собрали более 3,5 миллиона рублей для медслужбы Израиля

close
100%
Pixabay

За сутки жители Санкт-Петербурга пожертвовали в пользу национальной медицинской службы Израиля свыше 3,5 млн рублей. Об этом сообщает сайт Большой хоральной синагоги Петербурга.

Синагога открыла на своем сайте сбор средств для тех граждан, кому сложно оформить пожертвование напрямую в израильские организации. Собранные средства будут перечислены службе «Маген Давид Адом», которая в Израиле оказывает неотложную помощь и занимается медициной катастроф.

Сейчас деньги перечислили уже более 1500 человек. Общая сумма собранных средств составила 3,67 млн рублей.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал атаки ХАМАС на Израиль «актом терроризма», и заявил, что у израильской стороны «есть полное право» ответить на них.

Он подчеркнул, что американская сторона поддерживает Израиль, заботится о том, чтобы у Тель-Авива было все необходимое для того, чтобы позаботиться о своих гражданах, защитить себя и ответить на нападение.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий