Жители Петербурга за сутки собрали свыше 3,5 миллиона рублей для помощи медслужбе Израиля

За сутки жители Санкт-Петербурга пожертвовали в пользу национальной медицинской службы Израиля свыше 3,5 млн рублей. Об этом сообщает сайт Большой хоральной синагоги Петербурга.

Синагога открыла на своем сайте сбор средств для тех граждан, кому сложно оформить пожертвование напрямую в израильские организации. Собранные средства будут перечислены службе «Маген Давид Адом», которая в Израиле оказывает неотложную помощь и занимается медициной катастроф.

Сейчас деньги перечислили уже более 1500 человек. Общая сумма собранных средств составила 3,67 млн рублей.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал атаки ХАМАС на Израиль «актом терроризма», и заявил, что у израильской стороны «есть полное право» ответить на них.

Он подчеркнул, что американская сторона поддерживает Израиль, заботится о том, чтобы у Тель-Авива было все необходимое для того, чтобы позаботиться о своих гражданах, защитить себя и ответить на нападение.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.