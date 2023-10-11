Православные 11 октября отмечают Харитонов день

11 октября в православной церкви отмечается память епископа Харитона Исповедника, известного народным календарем как Харитонов день. В 2023 году этот праздник приходится на среду, уточняет издание «Известия».

Святой Харитон жил в Иконии (ныне Конья, Турция) на рубеже III–IV веков во времена правления римского императора Аврелиана. Как и многие другие христиане, он столкнулся с преследованиями со стороны язычников и был заключен в темницу. После освобождения, произошедшего при новом правителе, Харитон отправился в Иерусалим, чтобы посетить святые места. Однако на его пути напали разбойники, которые связали его и затащили в пещеру. Святого спасла змея, проникшая в логово разбойников.

Змея пустила яд в кувшин с вином, хранившемся в пещере. Грабители, выпив напиток, тут же ушли из жизни. Старинные предания связывали Харитонов день с негативными силами. Поэтому ранее люди старались не выходить из дома в этот день после наступления темноты, чтобы избежать неприятностей.

Также старались избегать встреч и разговоров с черноглазыми людьми, считая их способными причинить вред. После 11 октября многие отказывались от употребления ягод, полагая, что они испорчены ядовитой слюной дьявола. Считалось, что тот, кто съест эти ягоды, подвергнется тяжелой болезни.

Домашние дела также откладывались на потом. Харитонов день был как полноценный выходной. Особое внимание уделялось сновидениям в ночь перед праздником. Славяне верили, что сны в эту ночь являются предсказательными и могут указывать на будущее. Если сновидения были тревожными или предвещали несчастья, то люди утром пили святую воду, чтобы не привлекать зло в свою жизнь. Многие из этих верований дошли до наших дней. В этот праздник не рекомендуется заниматься уборкой, ходить в гости или назначать встречи, особенно с завистливыми людьми. Даже «белая зависть» может принести беду человеку.

Как и в другие церковные праздники, народ обращал особое внимание на поведение животных, птиц и изменения погоды. Если на собаке после линьки появлялась густая шерсть, то зима будет холодной. Скорые заморозки предвещали нахохлившиеся куры в хлеву. А падающие жилками вверх листья были предвестниками богатого урожая следующей осенью.

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