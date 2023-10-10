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Администратор отеля сложил деньги из кассы в мусорное ведро и сбежал

В Сочи сотрудник отеля украл из кассы выручку и вынес ее в мусорном ведре

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Полиция Сочи' class="item-image" >
Телеграм-канал Полиция Сочи

В Адлерском районе Сочи задержали сотрудника местного отеля, который похитил из кассы дневную выручку. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Сочи».

О пропаже денег в правоохранительные органы сообщил владелец гостиницы, он рассказал что после смены 26-летнего администратора из кассы пропала выручка. Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили личность вора.

Выяснилось, что молодой человек решил прекратить работу в отеле, и в последний рабочий день прихватил с собой всю выручку в размере 148 тысяч рублей. Деньги он сложил в мусорное ведро и скрылся.

Мужчина был задержан в аэропорту при попытке уехать в родной город, похищенное изъято.

Ранее в Подмосковье неизвестные вывезли из ТЦ на тележке банкомат с 2 млн рублей.

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