В Госдуме предложили повысить порог идентификации при оплате ЖКУ

В Госдуму внесли законопроект, повышающий до 60 тыс. рублей предельный размер платежей физлиц за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), при котором не требуется идентификация. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В настоящее время предельный размер платежа, не требующий идентификации, составляет 15 тыс. рублей, установленный 14 лет назад. Однако за это время размер платы за жилое помещение и ЖКУ вырос. Парламентарии, в частности, указали, что среднемесячный платеж за коммунальные услуги в 2023 году в 3,3 раза выше, чем в 2009-м.

При этом законодатели указывают, что операции по приему денежных средств имеют экономический смысл и законную цель — исполнение обязательств по оплате потребляемых ЖКУ — и это говорит о низком риске отмывания денег в данной сфере.

В сентябре зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что если человек не может выплатить долги за жилищные услуги, он может попробовать договориться об отсрочке платежа, реструктуризировать долг или списать часть долга, поработав дворником.

Ранее стало известно, как подорожали ЖКУ в 2023 году.