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Крокодил напал на сотрудника зоопарка и откусил ему фалангу пальца

Daily Mail: в Австралии крокодил напал на сотрудника зоопарка во время кормления

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Depositphotos

Двухметровый крокодил напал на смотрителя зоопарка в австралийском штате Квинсленд. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в зоопарке города Ном в Австралии, один из смотрителей кормил крокодила на глазах у посетителей, когда рептилия неожиданно набросилась на мужчину.

Крокодил вцепился сотруднику зоопарка в кисть руки и откусил ему фалангу пальца, пострадавшего госпитализировали. Как объяснило руководство зоопарка, происшествие нельзя считать нападением в классическом понимании — животное бросилось за едой, которую сотрудник не успел выпустить из рук.

Ранее двое детей пострадали от нападения обезьяны в Накагаве.

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