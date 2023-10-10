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Бывший пилот самолета четыре года издевался над знакомой, пролетая над крышей ее дома

Fox News: в США бывший пилот терроризировал знакомую, летая над ее домом

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Cassie Wilusz

Бывший летчик торговой авиации из штата Нью-Йорк несколько лет издевался над знакомой, низко пролетая над домом, в котором она жила вместе с семьей. Об этом сообщает Fox News.

65-летний мужчина в течение четырех лет преследовал владелицу кафе, в котором раньше часто обедал. Все началось с того, что пенсионер прислал женщине в социальных сетях фото странного содержания, на снимке он был изображен в обществе обнаженных женщин, связанный веревками.

Американка заблокировала нового знакомого, но он начал преследовать женщину и ее семью. Майкл Арнольд фотографировал ее дочь и родственников, машину и дом, в котором жила женщина, снимки выкладывал в соцсети.

В 2022 году мужчина арендовал легкомоторный сколет и пролетая над крышей дома пострадавшей забросал ее жилище помидорами, женщина обратилась в полицию. Преследователя задержали, в его телефоне нашли десятки незаконно сделанных фотографий.

После этого ему выписали ограничительный ордер и запретили полеты в штате Нью-Йорк, однако он продолжил взлетать из других аэропортов и устраивал опасные полеты над домом знакомой. Женщина обратилась в ФБР, чтобы агенты положили конец преследованиям.

Ранее молодожены устроили в Италии свадьбу за €8 тыс. и сбежали на родину невесты, не заплатив.

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