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Россиянину дали 2,5 года колонии за лжеминирование в 10 регионах

В Омске 19-летнего юношу осудили на 2,5 года за лжеминирование

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Суд в Омске приговорил 19-летнего юношу к 2,5 года колонии за лжеминирование детских садов и школ в 10 российских регионах. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Россиянин с марта по май 2021 года, будучи учеником 10-го класса, отправил 204 заведомо ложных сообщения о «минировании» в детских садах, школах и других государственных учреждениях более, чем в 10 регионах страны. Своими действиями молодой человек нарушил режим работы учреждений и органов власти, а также отвлек от исполнения обязанностей сотрудников экстренных служб.

Юношу признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных уголовной статьей о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма. Наказание россиянин будет отбывать в исправительной колонии общего режима с прохождением амбулаторного лечения в психиатрическом стационаре.

Ранее в Сибири школьник заплатил сверстнику, чтобы тот сообщил о «минировании» его школы.

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