Кириенко проинспектировал восстановление инфраструктуры Запорожья

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках рабочей поездки в Запорожскую область посетил объекты социальной инфраструктуры города Энергодар. Об этом сообщает Теlegram-канал ЗАЭС. В том числе Кириенко побывал в недавно открытой после капитального ремонта школе бокса имени Манзули.

После того, как Запорожская область вошла в состав РФ, в регионе стали наводить порядок. Не обошли стороной и знаменитую школу бокса имени Манзули в Энергодаре. Здесь провели полный капитальный ремонт.

Здание было утеплено, отремонтирован фасад и внутренние помещения, обеспечена вентиляция, восстановлены инженерные сети, заменено оборудование, в т.ч. боксерские ринги и новые тренажеры, организована уличная площадка для занятий спортом, поставлено современное звуковое и световое оборудование.

Школа славится своими чемпионами, здесь собран сильный тренерский состав. В настоящее время в секции тренируется около 100 спортсменов. В администрации спортивной организации уверены, что проведенных работы количество воспитанников вырастет в разы, говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Сергей Кириенко также посетил отремонтированную школу №2 в Энергодаре. В учебном заведении заменили систему отопления, отремонтировали кровлю над спортивным и актовыми залами, спортзал и раздевалки.

После обновления в школе появился атомкласс с углубленным изучением математики и естественных наук.

Также в рамках рабочей поездки первый заместитель руководителя администрации президента побывал на Запорожской атомной станции, где директор ЗАЭС Юрий Черничук и глава Энергодара Эдуард Сеновоз доложили Кириенко о готовности станции и города к прохождению осенне-зимнего периода.