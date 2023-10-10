Поправки о самозапрете на выдачу потребительских кредитов прошли первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о механизме для граждан по введению самозапрета на выдачу потребительских кредитов. Об этом сообщает ТАСС.

Документом подразумевается, что граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитов банками и микрофинансовыми организациями. При этом запрет не будет касаться займов, обеспеченных транспортным средством или ипотекой.

Установка или снятие запрета может осуществляться бесплатно с помощью портала «Госуслуг» или при обращение в МФЦ. Обязательным условием для полноценной реализации механизма является использование СНИЛС.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2024 года.

Законопроект о праве граждан России на самозапрет выдачи кредитов был внесен в Госдуму 20 апреля 2023 года группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Парламентарий заявил, что целью законопроекта является «предупреждение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами» с помощью незаконного использования персональных данных и методов социальной инженерии.

До этого газета «Известия» со ссылкой на опрос сервиса альтернативного онлайн-кредитования Moneyman писала, что подавляющее большинство — 70% — россиян выступили за самозапрет на кредиты и микрозаймы.

Эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко высказывала мнение, что введение в России самозапрета на кредиты поможет бороться с мошенничеством, но не снизит его на 100%.

Ранее сообщалось, что запрет на работу коллекторов в России может привести к росту ставок по кредитам.