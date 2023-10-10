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Подольские врачи провели удаление опухоли мозга с пробуждением пациента

В Подольске нейрохирурги провели операцию с пробуждением пациента

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Unsplash

Подольские нейрохирурги провели удаление опухоли мозга с пробуждением пациента во время операции. Об этом сообщает подмосковный Минздрав.

Операцию провели 56-летнему мужчине, который поступил в больницу после нескольких эпилептических приступов. По результатам обследования врачи диагностировали у него опухоль левой лобной и островковой долей головного мозга.

Новообразование задевало речевые центры мозга и медики приняли решение провести операцию с пробуждением пациента, чтобы сохранить россиянину речь. В процессе хирургического вмешательства с пациентом общался специально приглашенный лингвист.

«Сложность заключалась в максимально радикальном удалении опухоли с сохранением речевой функции мозга», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Михаил Землянский.

Ранее в Подмосковье врачи удалили пациентке 40-сантиметровую миому матки.

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