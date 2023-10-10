Кассира магазина задержали за поджог военкомата в Татарстане

В Зеленодольске задержана кассир сетевого супермаркета за попытку поджога военкомата, пойти на преступление женщину заставили телефонные мошенники. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

49-летняя сотрудница «Пятерочки» из Татарстана бросила коктейль Молотова в здание военно-врачебной комиссии на улице Тургенева в Зеленодольске. Поджог не удался, женщину задержали.

Сотрудникам полиции она призналась, что пошла на преступление из-за телефонных мошенников, которые заставили ее набрать кредитов на миллион рублей, а чтобы вернуть деньги, потребовали поджечь здание военкомата.

Версия задержанной проверяется, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пенсионерка заложила квартиру, оформила кредиты и отдала мошенникам 5 млн рублей.