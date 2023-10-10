РФ окажет помощь Белоруссии в эвакуации граждан из сектора Газа

Россия поможет эвакуировать белорусских граждан из сектора Газа, сообщает агентство «БелТА».

Консул Белоруссии в Израиле Станислав Венцель заявил, что белорусское посольство поддерживает постоянные контакты с согражданами в Рамалле и оказывает им помощь.

«При централизованной эвакуации российской стороной наши граждане также смогут быть эвакуированы этим рейсом», — сказал дипломат.

По его словам, речь идет преимущественно о женщинах и детях, но точные сроки проведения эвакуации пока неизвестны.

Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявлял, что эвакуацию из Израиля запросили несколько сотен россиян. По его словам, две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные Воды почти в регулярном режиме.

В представительстве России при Палестинской национальной администрации уточнили, что покинуть сектор Газа хотят около 400 человек, из них 280 россиян, остальные — граждане Белоруссии, Украины, Казахстана и Палестины, передает ТАСС.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.