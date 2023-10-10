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Москвичей предупредили о резком похолодании

Вильфанд: москвичей ожидает самая холодная ночь с начала осени

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Илья Питалев/РИА Новости

Ночь со вторника на среду 11 октября может стать самой холодной для жителей столичного региона. Об этом «АГН «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В московской области столбики термометров опустятся до минус 4 градусов, в столице температура в ночь на 11 октября составит от 0 до минус 2.

«Холодная ночь. Большая вероятность, что она будет самой холодной с начала осени», — предупредил синоптик.

Утром 11 октября температура воздуха в столице также будет низкой — не выше 3-4 градусов, после обеда москвичей ожидает небольшое потепление. Синоптик предупредил, что после обеда в столице прогнозируется усиление юго-западного ветра до 15 метров в секунду.

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