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В Финляндии открыли расследование утечки на газопроводе Balticconnector

Утечку на газопроводе Balticconnector расследуют как «вандализм»

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Depositphotos

В криминальной полиции Финляндии утечку на газопроводе Balticconnector расследуют как «вандализм», сообщает РИА Новости.

«Центральная криминальная полиция начала предварительное расследование по факту возможного умышленного повреждения газовой трубы. На данный момент одним из возможных преступлений является вандализм при отягчающих обстоятельствах», — заявил представитель центральной криминальной полиции Финляндии Тимо Килпеляйнен.

Он подчеркнул, что расследование, на данный момент, находится на очень ранней стадии. Эстонские сейсмологи, тем не менее, не сообщали о признаках взрыва на газопроводе Balticconnection после сообщений об утечке и прекращении прокачки газа. В Эстонии отмечают, что, если в районе газопровода и произошел взрыв, то его мощность была ниже порога обнаружения.

Ранее в Финляндии нашли место, где произошла утечка газа на газопроводе Balticconnector.

Ранее стало известно, сколько газа удалось накопить Европе.

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