Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывшего сотрудника ФСБ и зампрокурора осудили за вымогательство

Экс-сотрудника ФСБ и зампрокурора осудили за вымогательство у оборонной компании

close
100%
Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Военный суд огласил приговор фигурантам дела о вымогательстве 100 млн. рублей у руководства оборонной компании «Национальное радиотехническое бюро» (НРТБ). Об этом сообщает Business FM.

Уточняется, что 235-й гарнизонный военный суд приговорил бывших заместителя прокурора 231-й военной прокуратуры Московского гарнизона Александра Вашурина, замгендиректора по безопасности НРТБ Александра Лежнева и его подчиненного Александра Золотых, а также экс-сотрудника ФСБ России Ивана Шумигая к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет колонии общего режима. Самый большой срок получил Шумигай.

Кроме того, каждому из фигурантов назначен штраф в размере от 300 до 600 тыс. рублей.

В сентябре сообщалось об уголовном деле о похищении людей в Екатеринбурге. По версии правоохранителей, пять предполагаемых злоумышленников, которые были ранее судимы, объединились в группировку и придумали схему, по которой отнимали средства у местных жителей.

В начале октября сообщалось, что в Мурманске врач получил шесть лет колонии и штраф в 6 млн рублей за взятки от призывников, которые пытались уклониться от службы в армии.

Ранее в Краснодаре задержали пенсионеров, которые заказали похищение двух человек за 30 млн рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий