Бывшего сотрудника ФСБ и зампрокурора осудили за вымогательство

Военный суд огласил приговор фигурантам дела о вымогательстве 100 млн. рублей у руководства оборонной компании «Национальное радиотехническое бюро» (НРТБ). Об этом сообщает Business FM.

Уточняется, что 235-й гарнизонный военный суд приговорил бывших заместителя прокурора 231-й военной прокуратуры Московского гарнизона Александра Вашурина, замгендиректора по безопасности НРТБ Александра Лежнева и его подчиненного Александра Золотых, а также экс-сотрудника ФСБ России Ивана Шумигая к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет колонии общего режима. Самый большой срок получил Шумигай.

Кроме того, каждому из фигурантов назначен штраф в размере от 300 до 600 тыс. рублей.

В сентябре сообщалось об уголовном деле о похищении людей в Екатеринбурге. По версии правоохранителей, пять предполагаемых злоумышленников, которые были ранее судимы, объединились в группировку и придумали схему, по которой отнимали средства у местных жителей.

В начале октября сообщалось, что в Мурманске врач получил шесть лет колонии и штраф в 6 млн рублей за взятки от призывников, которые пытались уклониться от службы в армии.

Ранее в Краснодаре задержали пенсионеров, которые заказали похищение двух человек за 30 млн рублей.