Вооруженные ножом дети отобрали жвачку у пятиклассника и попали на видео

В Набережных Челнах Республики Татарстан дети с ножом отобрали у пятиклассника деньги и жвачку. Об этом сообщает Telegram-канал KazanFirst.

На кадрах с камеры «умного» домофона видно, как пятиклассник кричит своей матери о том, что к нему пристали, и пытается скрыться в подъезде. Однако хулиганы, вооруженные ножом, не дают ему этого сделать.

В результате у пятиклассника отобрали жвачку и деньги. После этого мальчик смог зайти в подъезд.

По информации Telegram-канала, личности хулиганов уже установили. Специалисты уточняют детали и обстоятельства произошедшего.

До этого в Волгограде четверо детей угрожали канцелярским ножом продавцам сетевого магазина, которые заподозрили их в краже продуктов. Все школьники состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее в Москве мальчика задержали за то, что он угрожал учителям ножом.