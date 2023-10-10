Корреспондент «Газеты.Ru» рассказала об обстановке в Ашкелоне после обстрела ХАМАС

Во время массированного ракетного обстрела боевиков ХАМАС в израильском город Ашкелон прозвучали пять сирен, практически все ракеты были сбиты «Железным куполом», сообщила корреспондент «Газеты.Ru» Мария Каримова. По ее словам, жители города сохраняют спокойствие.

«Мы сидим в убежище своем. Они сдержали слово и пускают ракеты. Было пять сирен, слышала, как «скорые» поехали. По нам тоже близко прилетело, но купол сбил, вроде. Мои соседи тусуются на балконе, а соседи снизу, судя по запаху, пекут беляши», — сказала она.

Журналистка добавила, что после ракетной атаки жители Ашкелона проехали по улицам на автомобилях с флагами Израиля и включили государственный гимн.

«Я вышла на звуки гимна с улицы. Они едут на авто с флагами и гимном страны по Ашкелону, по которому стреляют. Они болеют за свою страну, они не боятся», — пояснила она.

Вечером 10 октября боевики палестинского движения ХАМАС выпустили более 100 ракет по израильскому Ашкелону. Местные жители отмечали, что никогда не видели такого масштабного обстрела.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.