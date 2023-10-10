В России врачи перестанут прописывать антибиотики при ОРВИ

В Минздраве РФ планируют исключить из рекомендаций лечения ОРВИ назначение антибиотиков. Проект с соответствующем нововведением есть в новом стандарте медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

В министерстве предлагают полностью отказаться от назначения антибиотиков широкого спектра действия при ОРВИ. В новой редакции проекта чиновники от здравоохранения прописали только рекомендации по назначению антивирусных препаратов и существенно расширили их список по сравнению с тем, что было в предыдущем приказе.

Согласно новому документу, средняя продолжительность лечения ОРВИ теперь составляет 7 дней. Раньше на лечение инфекций отводили в среднем 15 дней.

Ранее министр здравоохранения рассказал об изменениях коронавируса.