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В России врачи перестанут прописывать антибиотики при ОРВИ

Минздрав РФ намерен убрать рекомендации по назначению антибиотиков при ОРВИ

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Минздраве РФ планируют исключить из рекомендаций лечения ОРВИ назначение антибиотиков. Проект с соответствующем нововведением есть в новом стандарте медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

В министерстве предлагают полностью отказаться от назначения антибиотиков широкого спектра действия при ОРВИ. В новой редакции проекта чиновники от здравоохранения прописали только рекомендации по назначению антивирусных препаратов и существенно расширили их список по сравнению с тем, что было в предыдущем приказе.

Согласно новому документу, средняя продолжительность лечения ОРВИ теперь составляет 7 дней. Раньше на лечение инфекций отводили в среднем 15 дней.

Ранее министр здравоохранения рассказал об изменениях коронавируса.

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