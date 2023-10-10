Число погибших в Израиле россиян возросло

Четыре гражданина РФ числятся погибшими в Израиле. Об этом заявили в посольстве России в Тель-Авиве, передает РИА Новости.

В дипмиссии указали, что, по актуализированным данным израильской стороны по состоянию на 17:00 10 октября (время совпадает с мск) четыре гражданина РФ, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими.

Согласно сообщению посольства, шесть россиян также считаются пропавшими без вести.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что российские дипломаты получают огромное количество звонков от граждан РФ, которые хотят покинуть Израиль.

Россиянин, проживающий в Израиле и посещавший музыкальный фестиваль Nature Party на юге страны, также рассказал «Ленте.ру», как ему удалось спастись от расстреливавших машины участников группировки ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.