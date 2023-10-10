Волосы посетительницы ресторана загорелись от чайной свечи

Женщина из Сингапура рассказала, что ее волосы загорелись, когда она была в ресторане с подругами, пишет Mothership. По ее словам, в этом виновата чайная свеча.

Чи Вэнь пришла в ресторан, чтобы отпраздновать свой день рождения в кругу подруг. В разгар общения приятельница заметила, что с волосами именинницы что-то не так. Спустя мгновение виновница торжества увидела, что ее локоны начали гореть.

«Моя подруга быстро отреагировала, потушив огонь тканевой салфеткой», — рассказала женщина.

Как утверждает Вэнь, это произошло из-за чайной свечи, которая стояла позади нее. Кроме того, никто из сотрудников даже сначала не обратили внимание на Чи. После разбора инцидента менеджер заведения предложил посетительнице компенсацию в размере $150 «за испорченную стрижку», четыре бокала просекко вместе с десертом и скидку 25 процентов на счет.

Впрочем, женщина считает, что сумма ущерба составляет не менее $1800 — именно такую цену назвали в салоне красоты, куда обратилась Вэнь, пытаясь восстановить волосы.

«Мне сообщили, что помимо стрижки мне потребуется три сеанса лечения в течение трех месяцев, чтобы вернуть моим волосам прежний вид», — добавила она.

Требование Чи о дополнительной компенсации остались без ответа, поэтому она обратилась в полицию. После этого с ней связался представитель ресторана и пообещали решить вопрос.

«Лично я считаю, что разумной компенсацией будет то, что компания оплатит мои повреждения волос и счет за питание», — уверена Вэнь.

Ранее официантка спросила у супругов, не хотят ли они разделить счет, и лишилась чаевых.