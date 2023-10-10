В Финляндии нашли место утечки на газопроводе Balticconnector

В Финляндии нашли место, где произошла утечка газа на газопроводе Balticconnector. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на офис премьер-министра страны.

По данным финских властей, пресс-конференция по вопросам утечки газа начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сейсмологи не сообщали о признаках взрыва на газопроводе Balticconnection после сообщений об утечке и прекращении прокачки газа. Ведущий сейсмолог Эстонского геологического центра Хейди Соосалу отметила, что, если в районе газопровода и произошел взрыв, то его мощность была ниже порога обнаружения. По ее словам, устье Финского залива находится в зоне уверенного охвата сейсмологическими станциями.

До этого президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение газопровода Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию через Финский залив, возможно является результатом внешнего воздействия и будет расследоваться при поддержке НАТО.

Ранее стало известно, сколько газа удалось накопить Европе.