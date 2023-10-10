На россиянина за день составили 15 протоколов о дискредитации российской армии

На жителя Петербурга за день составили 15 протоколов о дискредитации российской армии по мотивам публикаций на личной странице во «ВКонтакте». Об этом сообщает ЗАКС.Ру со ссылкой на городскую пресс-службу судов.

В ОМВД по Пушкинскому району 6 сентября на мужчину составили 15 административных протоколов. После этого петербуржец удалил свою страницу во «ВКонтакте».

Пушкинский районный суд рассмотрит все материалы 20 октября. За каждое административное правонарушение мужчине грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

До этого стало известно, что Следственный комитет начал проверку писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) по статье о дискредитации ВС РФ.

Ранее в Чувашии мужчина получил штраф за скандирование с балкона дискредитирующих армию лозунгов.