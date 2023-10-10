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Определены победители конкурса «Научная Вселенная»

Определены финалисты конкурса «Научная Вселенная»

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Shutterstock

Из сотни полуфиналистов конкурса «Научная Вселенная» были отобраны 14 участников, которые получили возможность доработать проекты с ведущими молодыми учеными.

В число победителей конкурса вошли школьники и студенты из Санкт-Петербурга, Приморского края, Иркутской, Кемеровской, Саратовской, Томской областей.

Участники представили проекты квантово-устойчивых платежей цифрового рубля, аквароботов для морских ферм, устройства для распознавания эпилептического припадка, новой технологии очистки сточных вод и многое другое.

Финалисты представляют различные учебные учреждения: Братский государственный университет, Саратовскую государственную юридическую академию, Физтех-лицей им. П. Л. Капицы, Университетскую школу ДВФУ, Московскую ветеринарную академию имени К.И. Скрябина и другие. Победителей ждет знакомство с передовыми научно-технологическими площадками страны.

«Интеллектуальные соревнования для школьников и студентов – это эффективный инструмент не только для выявления и поддержки талантливой молодежи, но и для популяризации информации о достижениях и перспективах российской науки. Конкурс «Научная Вселенная» показал высокий уровень интереса школьников и студентов к естественно-научным и инженерно-техническим направлениям. Уверен, что посещение победителями конкурса передовых научных центров и высокотехнологичных производств укрепит их стремление заниматься наукой в дальнейшем», — отметил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и привлек более 300 тысяч человек со всей страны.

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