Ракета попала в отель на побережье Ашкелона на юге Израиля

Ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в отель в городе Ашкелон на юге Израиля. Об этом сообщает издание Haaretz.

«Ракета попала в отель Regina в Ашкелоне на юге Израиля», — уточнили в сообщении.

10 октября сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, несколько раз во вторник звучали в Ашкелоне. Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) накануне угрожали нанести ракетные удары по городу в 17:00 и призывали население эвакуироваться.

9 октября выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Ашкелоне. Пожар вспыхнул в двух квартирах после прямого попадания. Спасательные службы некоторое время выясняли, находились ли там жильцы.

Накануне бригады «Аль-Кассам» заявили о запуске ракетного залпа в сторону международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, а также о выпуске 100 ракет в направлении города Ашкелон.

Россияне обратились к дипломатам с просьбой эвакуировать их из сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.