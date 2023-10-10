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Мужчину обвинили в изнасиловании двух девочек-подростков в Волгоградской области

В Волгоградской области за изнасилование двух девочек задержан местный житель

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Depositphotos

Житель Камышина Волгоградской области обвиняется в изнасиловании двух 16-летних девушек. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 9 октября в Камышине, 29-летний мужчина познакомился с двумя несовершеннолетними подругами и пригласил их к себе в гости. Девушки согласились, в своей квартире злоумышленник подверг обеих подруг сексуальному насилию.

Одной из пострадавших удалось сбежать, на улице она обратилась к случайным прохожим и вызвала полицию. Мужчина задержан и опознан девушками, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании жителю Камышина меры пресечения.

Ранее россиянин изнасиловал дочь и угрожал стрельбой полицейским.

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