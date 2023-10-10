Мужчину обвинили в изнасиловании двух девочек-подростков в Волгоградской области

Житель Камышина Волгоградской области обвиняется в изнасиловании двух 16-летних девушек. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 9 октября в Камышине, 29-летний мужчина познакомился с двумя несовершеннолетними подругами и пригласил их к себе в гости. Девушки согласились, в своей квартире злоумышленник подверг обеих подруг сексуальному насилию.

Одной из пострадавших удалось сбежать, на улице она обратилась к случайным прохожим и вызвала полицию. Мужчина задержан и опознан девушками, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании жителю Камышина меры пресечения.

Ранее россиянин изнасиловал дочь и угрожал стрельбой полицейским.