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Сигналы воздушной тревоги сработали в северных районах Израиля

Сигналы воздушной тревоги сработали на севере Израиля у границы с Ливаном

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Depositphotos

Сирены воздушной тревоги прозвучали в северных районах Израиля на границе с Ливаном, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

7 октября силы палестинского движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В Израиле ввели чрезвычайное положение.

В течение нескольких дней обстрелам подверглись ряд городов Израиля, в частности Тель-Авив, Ашкелон, Ашдод, Бат-Ям и другие.

9 октября бригады «Аль-Кассам», в ХАМАС заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима. Очевидцы опубликовали кадры последствий удара.

10 октября израильские истребители нанесли удары по более чем 100 целям в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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