Сейсмологи не фиксировали взрывы во время утечки на газопроводе Balticconnection

Сейсмологи не сообщали о признаках взрыва на газопроводе Balticconnection после сообщений об утечке и прекращении прокачки газа, сообщает эстонское гостелерадио ERR.

«Исходя из сейсмических данных, никаких взрывов зафиксировано не было. По крайней мере на основе сейсмических данных никаких признаков такого рода активности не обнаружено», — сообщила ведущий сейсмолог Эстонского геологического центра Хейди Соосалу.

Специалист отметила, что если в районе газопровода и произошел взрыв, то его мощность была ниже порога обнаружения. По словам Соосалу, устье Финского залива находится в зоне уверенного охвата сейсмологическими станциями.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение газопровода Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию через Финский залив, возможно является результатом внешнего воздействия и будет расследоваться при поддержке НАТО.

Ранее стало известно, сколько газа удалось накопить Европе.