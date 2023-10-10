Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин пытался на улице задушить девочку удавкой

РЕН ТВ: в Архангельске мужчина пытался задушить ребенка на улице

close
100%
Depositphotos

Житель Архангельска напал на улице на несовершеннолетнюю девочку и набросил ей на шею удавку, ребенка спасли прохожие. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел во дворах жилых домов на глазах у многочисленных очевидцев, мужчина напал на 12-летнюю школьницу, набросил ей на шею удавку и пытался задушить. Ребенка спасли прохожие, они отбили девочку у злоумышленника и вызвали полицию.

Оперативники задержали 37-летнего местного жителя, в момент нападения мужчина был пьян и причины своего поступка объяснить не смог. Как установили полицейские, ранее нападавший уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим за разбой, грабеж и истязание.

Ранее мужчина повалил на асфальт и избил женщину на глазах у ребенка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий