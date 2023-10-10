Пьяный россиянин пытался на улице задушить девочку удавкой

Житель Архангельска напал на улице на несовершеннолетнюю девочку и набросил ей на шею удавку, ребенка спасли прохожие. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел во дворах жилых домов на глазах у многочисленных очевидцев, мужчина напал на 12-летнюю школьницу, набросил ей на шею удавку и пытался задушить. Ребенка спасли прохожие, они отбили девочку у злоумышленника и вызвали полицию.

Оперативники задержали 37-летнего местного жителя, в момент нападения мужчина был пьян и причины своего поступка объяснить не смог. Как установили полицейские, ранее нападавший уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим за разбой, грабеж и истязание.

Ранее мужчина повалил на асфальт и избил женщину на глазах у ребенка.