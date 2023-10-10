Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали симптомы передозировки кофеином

Эксперт лаборатории Кашух: в сутки безопасно употреблять не более 400 мг кофеина

close
100%
Pexels

Для взрослого человека безопасной дозой кофеина является 400 мг в сутки. Постоянное превышение этой нормы может привести к передозировке, что грозит серьезными последствиями, особенно для людей с заболеваниями сердца и детей, рассказала в беседе с Pravda.Ru эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По словам эксперта, в одной чаше эспрессо объемом 30 мл содержится 60-70 мг кофеина, а в чашке некрепкого черного или зеленого чая — 40 мг. «Это значит, что не стоит пить больше 5 чашек кофе или 10 чашек чая в день», — подчеркнула Кашух.

Для нервной системы кофеин – это стимулятор, который делает бодрее, помогает сосредоточиться и улучшает настроение, однако при избытке кофеина все его положительные свойства сводятся к нулю, а организму можно нанести ущерб, предупреждает эксперт.

К симптомам передозировки кофеином относятся: озноб, головная боль, тошнота, тремор, тахикардия, обильное потоотделение, головокружение, судороги и диарея. При незначительных признаках избытка кофеина рекомендуется пить больше воды, выйти на прогулку и на время отказаться от содержащих кофеин напитков. При более выраженных признаках лучше обратиться за медицинской помощью.

Серьезными последствиями вплоть до летального исхода передозировка кофеином грозит людям с заболеваниями сердца, сосудов или почек, а также детям и подросткам. Причем чаще передозировки случаются от энергетических напитков или таблеток кофеина. Так, в одной порции энергетика может содержаться 200 мг вещества, действие которого усиливают другие ингредиенты.

Ученые ранее выяснили, что низкокалорийные напитки с содержанием кофеина (чай, кофе без молока) помогают снизить уровень жира в организме человека и ускорить метаболизм.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий