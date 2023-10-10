Россиянам назвали симптомы передозировки кофеином

Для взрослого человека безопасной дозой кофеина является 400 мг в сутки. Постоянное превышение этой нормы может привести к передозировке, что грозит серьезными последствиями, особенно для людей с заболеваниями сердца и детей, рассказала в беседе с Pravda.Ru эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По словам эксперта, в одной чаше эспрессо объемом 30 мл содержится 60-70 мг кофеина, а в чашке некрепкого черного или зеленого чая — 40 мг. «Это значит, что не стоит пить больше 5 чашек кофе или 10 чашек чая в день», — подчеркнула Кашух.

Для нервной системы кофеин – это стимулятор, который делает бодрее, помогает сосредоточиться и улучшает настроение, однако при избытке кофеина все его положительные свойства сводятся к нулю, а организму можно нанести ущерб, предупреждает эксперт.

К симптомам передозировки кофеином относятся: озноб, головная боль, тошнота, тремор, тахикардия, обильное потоотделение, головокружение, судороги и диарея. При незначительных признаках избытка кофеина рекомендуется пить больше воды, выйти на прогулку и на время отказаться от содержащих кофеин напитков. При более выраженных признаках лучше обратиться за медицинской помощью.

Серьезными последствиями вплоть до летального исхода передозировка кофеином грозит людям с заболеваниями сердца, сосудов или почек, а также детям и подросткам. Причем чаще передозировки случаются от энергетических напитков или таблеток кофеина. Так, в одной порции энергетика может содержаться 200 мг вещества, действие которого усиливают другие ингредиенты.

Ученые ранее выяснили, что низкокалорийные напитки с содержанием кофеина (чай, кофе без молока) помогают снизить уровень жира в организме человека и ускорить метаболизм.