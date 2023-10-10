Воздушная тревога прозвучала в Ашкелоне

Сирены воздушной тревоги прозвучала в израильском городе Ашкелон, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ашкелон находится на юге Израиля. Город обстреливают со стороны сектора Газа.

7 октября город подвергся ракетному обстрелу, в городе не было света и воды, рассказала корреспондент «Газеты.Ru».

8 октября под удар попала больница в Ашкелоне.

9 октября сообщалось, что в результате попадания ракеты на жилой дом пострадал ребенок. В тот день в ХАМАС заявили, что выпустили по Ашкелону залп из 80 ракет.

В свою очередь 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.