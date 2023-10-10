Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Воздушная тревога прозвучала в Тель-Авиве

Воздушная тревога прозвучала в Тель-Авиве в третий раз за день

close
100%
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Воздушная тревога в третий раз за день прозвучала в центральной части Израиля и в Тель-Авиве в частности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«Сирены прозвучали в городе Тель-Авив и в центральной части Израиля», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Тель-Авиве. По данным местного корреспондента, жители города после объявления угрозы ракетного нападения побежали в укрытия. Сирены воздушной тревоги звучали на протяжении около пяти минут, после чего затихли.

До этого воздушная тревога была объявлена в израильском Сдероте, который находится практически на границе с сектором Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий