Воздушная тревога прозвучала в Тель-Авиве

Воздушная тревога в третий раз за день прозвучала в центральной части Израиля и в Тель-Авиве в частности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«Сирены прозвучали в городе Тель-Авив и в центральной части Израиля», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Тель-Авиве. По данным местного корреспондента, жители города после объявления угрозы ракетного нападения побежали в укрытия. Сирены воздушной тревоги звучали на протяжении около пяти минут, после чего затихли.

До этого воздушная тревога была объявлена в израильском Сдероте, который находится практически на границе с сектором Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».