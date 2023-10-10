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В Росавиации рассказали о сроках ограничений на полеты в Израиль

Ограничения на ночные вылеты из РФ в Израиль будут действовать до 12:00 16 октября

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Reuters

Ограничения на ночные вылеты из РФ в Израиль будут действовать до 12:00 16 октября, сообщили в Росавиации.

Прямые пассажирские рейсы между Россией и Израилем продолжают выполнять авиакомпании «Азимут» и Red Wings, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings решила временно сократить количество полетов между Россией и Израилем на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Свое решение в компании объяснили возникновением рисков безопасности в рамках выполнения полетов в Израиль и «высшим приоритетом обеспечения безопасности пассажиров».

До этого зарубежные авиакомпании начали отменять и переносить рейсы в Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной.

С раннего утра 7 октября Израиль подвергается обстрелу со стороны сектора Газа: движение ХАМАС объявило Израилю войну. Боевики проникли в 14 населенных пунктов на юге Израиля.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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