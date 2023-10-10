В АТОР предположили, когда из Израиля вернутся российские туристы

Ассоциация туроператоров России (АТОР) считает, что организованные туристы вернутся из Израиля в ближайшие две недели, сообщает РИА Новости.

«В ближайшие неделю-две все организованные туристы должны вернуться в Россию. Пока же те, кто находится в Израиле, не обращались к туроператорам с просьбой прервать отдых», — указано в сообщении ассоциации.

В АТОР уточнили, что в данный момент в Израиле находятся около 100 организованных туристов из России, при этом многие туристы уже вернулись домой. Также в АТОР сообщили, что своего рейса в Израиль ожидали около 150 туристов из России, однако с 7 октября они корректируют планы из-за начала войны между ХАМАС и Израилем.

Ранее россияне обратились к дипломатам с просьбой эвакуировать их из сектора Газа.

10 октября радикальное палестинское движение не смогло подтвердить наличие россиян среди заложников, взятых бойцами ХАМАС в Израиле. Представитель движения Хусам Бадран подчеркнул, пока информация о количестве пленных и их гражданстве отсутствует. По его словам, все, что говорится по этому вопросу «неточная информация».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.