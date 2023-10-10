Мэр Москвы утвердил прогноз социально-экономического развития столицы на 3 года

Экономика Москвы успешно адаптировалась к введенным Западом антироссийским санкциям и вернулась к устойчивому развитию. Об этом в своем Теlegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы наблюдаем рост деловой активности во всех основных отраслях экономики, включая производственный и потребительский секторы. Исходя из этого, утвердили прогноз социально-экономического развития города на 2024–2026 годы», — отметил глава города.

По словам Собянина, на ежегодной основе производство обрабатывающей промышленности будет расти почти на 7%, а увеличение инвестиций в основной капитал будет варьироваться в диапазоне от 4,8–6,2%.

Кроме того, оборот розничной торговли и объем платных услуг вырастет на 2,7–3 и 4,3% соответственно, валовой региональный продукт — почти на 3%.

Также мэр Москвы отметил, что в настоящее время уровень официально зарегистрированной безработицы останется на историческом минимуме.