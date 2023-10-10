В красноярской школе обнаружили кишечную инфекцию, первый класс отправили на карантин

В одной из школ в Красноярске нашли кишечную инфекцию. Об этом сообщает ТВК.

По информации издания, ученики ощутили недомогание 9 октября. Дети пожаловались на высокую температуру, рвоту и диарею. Один из первых классов в связи с отравлением школьников отправили на карантин до 13 октября.

«В начале года детям для питания принесли холодные котлету и пюре, а огурцы в салате были теплые. Мы в администрацию звонили по поводу этого. Они сказали, что возьмут на контроль и будут следить за питанием. А сейчас получилось, что еще и кишечная инфекция», — передает слова матери одного из школьников ТВК.

В Роспотребнадзоре факт обнаружения кишечной инфекции на данный момент не подтверждают, сообщает издание. Сотрудники школы назвали причиной сбоев в питании недостаток рабочей силы.

Ранее в Екатеринбурге у восьми первоклассников из одной школы нашли кишечную инфекцию.