Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В красноярской школе обнаружили кишечную инфекцию, первый класс отправили на карантин

В одной из школ Красноярска нашли кишечную инфекцию

close
100%
Shutterstock

В одной из школ в Красноярске нашли кишечную инфекцию. Об этом сообщает ТВК.

По информации издания, ученики ощутили недомогание 9 октября. Дети пожаловались на высокую температуру, рвоту и диарею. Один из первых классов в связи с отравлением школьников отправили на карантин до 13 октября.

«В начале года детям для питания принесли холодные котлету и пюре, а огурцы в салате были теплые. Мы в администрацию звонили по поводу этого. Они сказали, что возьмут на контроль и будут следить за питанием. А сейчас получилось, что еще и кишечная инфекция», — передает слова матери одного из школьников ТВК.

В Роспотребнадзоре факт обнаружения кишечной инфекции на данный момент не подтверждают, сообщает издание. Сотрудники школы назвали причиной сбоев в питании недостаток рабочей силы.

Ранее в Екатеринбурге у восьми первоклассников из одной школы нашли кишечную инфекцию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий