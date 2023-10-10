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Неопознанные дроны парализовали работу аэропорта в Нижнем Поволжье

Mash: два неопознанных беспилотника парализовали работу аэропорта в Астрахани

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Shutterstock

Два неопознанных беспилотных летательных аппарата парализовали работу аэропорта в Астрахани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утром 9 октября к правоохранителям обратился руководитель центра полетов воздушной гавани. Он рассказал, что на расстоянии 50 км в юго-западном направлении заметили летящий в сторону взлетной полосы БПЛА. Почти сразу после этого обнаружили еще один дрон в 90 км от аэропорта.

«Он двигался к стратегическому объекту с северо-востока», — уточнили в сообщении.

Служба безопасности объявила тревогу, но через некоторое время беспилотники изменили курс и направились в сторону границы с Казахстаном.

5 октября появились подробности о попытке диверсии в аэропорту Сыктывкара. Полиция задержала троих 16-летних подростков. По данным следствия, они попытались поджечь трансформаторную подстанцию. Подозреваемых заключат под стражу. Им может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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