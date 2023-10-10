В этом году премия «Товар года» празднует 25-летний юбилей. Торжественная церемония вручения национальной премии среди профессионалов состоится 22 ноября в концертном зале «МИР».
Уже четверть века профессионалы индустрии работают над улучшением предложения для покупателей, качества сервиса и увеличением узнаваемости лидеров в каждой категории. Награду, в форме пятиконечной золотой звезды получат организации и концерны оказывающие существенное влияние на продвижение продуктов повседневного спроса на отечественном рынке.
«Товар года» — это знак признания и доверия, созданный для того, чтобы повысить узнаваемость бренда среди российских потребителей.
Подать заявку на премию можно на сайте tovargoda.info.
Ранее Россия вошла в тройку крупнейших производителей по 10 сырьевым товарам.