В этом году премия «Товар года» празднует 25-летний юбилей. Торжественная церемония вручения национальной премии среди профессионалов состоится 22 ноября в концертном зале «МИР».

Уже четверть века профессионалы индустрии работают над улучшением предложения для покупателей, качества сервиса и увеличением узнаваемости лидеров в каждой категории. Награду, в форме пятиконечной золотой звезды получат организации и концерны оказывающие существенное влияние на продвижение продуктов повседневного спроса на отечественном рынке.

«Товар года» — это знак признания и доверия, созданный для того, чтобы повысить узнаваемость бренда среди российских потребителей.

Подать заявку на премию можно на сайте tovargoda.info.

Ранее Россия вошла в тройку крупнейших производителей по 10 сырьевым товарам.