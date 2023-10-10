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В Белгородской области в результате обстрела погибла пожилая пара

Гладков: в Белгородской области в результате обстрела погибла пара

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Пресс-служба губернатора Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что в Белгородской области в селе Поповка в результате обстрела погибла пожилая пара.

По его словам, сначала погиб мужчина, а женщина скончалась позже в машине скорой помощи.

Повреждения различной степени получили четыре частных домовладения, а также линии электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте, отметил он.

Ранее Гладков заявил, что российские системы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников над территорией Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

5 октября Министерство обороны России заявляло, что средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон в Белгородской области.

Накануне днем губернатор региона сообщал, что в районе поселка Горьковский был ликвидирован беспилотный летательный аппарат.

Также системы ПВО региона работали в ночь на 4 октября.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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