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Россияне обратились к дипломатам с просьбой эвакуировать их из сектора Газа

Захарова: дипломаты получают много звонков от россиян, желающих покинуть Израиль

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Fatima Shbair/AP

Российские дипломаты получают огромное количество звонков от граждан РФ, которые хотят покинуть Израиль. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы получаем огромное количество звонков», — сказала Захарова.

Она напомнила, что на сайте российского дипведомства опубликовали список регулярных рейсов из Израиля. Также открыты телефоны горячих линий, номера которых указаны на ресурсах МИД РФ.

10 октября радикальное палестинское движение не смогло подтвердить наличие россиян среди заложников, взятых бойцами ХАМАС в Израиле. Представитель движения Хусам Бадран подчеркнул, пока информация о количестве пленных и их гражданстве отсутствует. По его словам, все, что говорится по этому вопросу «неточная информация».

Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани призвал стороны конфликта в Израиле свести к нулю ущерб мирному населению

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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