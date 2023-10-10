Россияне обратились к дипломатам с просьбой эвакуировать их из сектора Газа

Российские дипломаты получают огромное количество звонков от граждан РФ, которые хотят покинуть Израиль. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы получаем огромное количество звонков», — сказала Захарова.

Она напомнила, что на сайте российского дипведомства опубликовали список регулярных рейсов из Израиля. Также открыты телефоны горячих линий, номера которых указаны на ресурсах МИД РФ.

10 октября радикальное палестинское движение не смогло подтвердить наличие россиян среди заложников, взятых бойцами ХАМАС в Израиле. Представитель движения Хусам Бадран подчеркнул, пока информация о количестве пленных и их гражданстве отсутствует. По его словам, все, что говорится по этому вопросу «неточная информация».

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