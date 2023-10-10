Пропавшая в Израиле немка, кадры с которой облетели мир, находится в больнице

Пропавшая в Израиле немка Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, находится в тяжелом состоянии в больнице в Секторе Газа. Об этом сообщила в видеообращении ее мать Рикарда Лук, которое опубликовало издание Tagesschau.

По словам матери, ее дочери необходима срочная эвакуация.

«Мы получили информацию, что Шани жива, однако она получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации», — сказала она.

Рикарда призвала сделать все возможное для срочной эвакуации девушки из сектора Газа.

До этого сообщалось, что женщиной, лежащей в грузовике боевиков ХАМАС, оказалась гражданка Германии, которая приехала в Израиль на музыкальный фестиваль.

Двоюродный брат девушки рассказывал The Washongton Post, что Шани была на фестивале Nova Festival, который проходил недалеко от Рейма в Израиле.

Брат пояснил, что родственники узнали ее по татуировкам, также Кук носит длинные дреды. На видеозаписи девушка неподвижно лежит в грузовике, один из боевиков закинул ногу ей на талию, другой держит ее за пучок дредов. Вокруг грузовика собралась толпа, некоторые из присутствовавших аплодировали.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.