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HR-эксперт раскрыл секрет мотивации молодых сотрудников

HR-эксперт Мурадян: молодежи нужен нетоксичный и адекватный коллектив

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Илья Питалев/РИА Новости

Молодежь сегодня стремится работать с «нетоксичными» и адекватными людьми, отмечает HR-эксперт Гарри Мурадян. Не меньшее значение имеет современный офис, заявил он в беседе с НСН, назвав эти условия нематериальными способами мотивировать молодых сотрудников.

Для работников важно обеспечить современный офис с нормальной мебелью, столами, компьютерами, которые «не тупят и не тормозят», отметил эксперт. Еще одним фактором, способным повлиять на мотивацию молодежи, он назвал дополнительное медицинское страхование.

Большое влияние способны также оказать «адекватные» коллеги и корпоративная культура без «душных» и токсичных людей, считает Мурадян.

«Еще дополнительный метод мотивации – расширенный отпуск, не 28 календарных дней, а 40, но это уже зависит от профессии, от должности», – добавил HR-эксперт.

Россияне ранее назвали IT и робототхнику самыми перспективными направлениями для работы молодежи.

А рейтинг наиболее частых причин для увольнения возглавило отсутствие профессионального развития.

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